D66 Wijdemeren: "Er zijn twee tot drieduizend handtekeningen ingeleverd tegen woningen in het Ankeveensepad"

NOORD-HOLLAND - De emoties liepen hoog op toen betrokkenheid van de burgers bij gemeentelijke politiek werd besproken tijdens het debat. Een onderwerp dat in ‘t Gooi veel werd besproken, en dus nu ook tijdens het debat, was het Ankeveensepad in Wijdemeren.

Tekst: Georgia Oost De commotie is ontstaan toen bekend werd gemaakt dat de gemeente aan beide zijden van het Ankeveensepad huizen wil gaan bouwen. Het Ankeveensepad staat bij omwonenden bekend als een mooi stuk natuur met landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Om de plannen van de gemeente tegen te gaan, organiseerden de omwonenden een protestactie, zodat het landschap in dit gebied niet werd aangetast. Handtekeningen werden opgehaald en op 2 maart 2017 werden de handtekeningen door de Vrienden van het Ankeveensepad aangeboden aan de raad. Handtekeningen

Op de website van de Wijdemeerse Webkrant worden lezers in het 'dossier Ankeveensepad' continu op de hoogte gehouden van de voortgang van de actie. In dit dossier wordt ook aangegeven dat er 2240 handtekeningen en 300 digitale steunbetuigingen werden aangeboden aan burgemeester Martijn Smit. Over het overdragen van de handtekeningen is ook in de lokale media bericht. Daarnaast is er een online petitie geweest rondom dit onderwerp. Dit zorgde echter niet voor erg veel nieuwe handtekeningen en het is ook mogelijk dat hier ook dezelfde mensen tekenden als bij de handtekeningen van 'Vrienden van het Ankeveensepad'. Hoeweel ook hier niet de precieze cijfers zijn genoemd, ligt het aantal handtekeningen echter tussen de twee en drieduizend. Daarom beoordelen de NH Factcheckers ook deze stelling als waar.