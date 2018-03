Deel dit artikel:











D66 Waterland helpt kiezers van de wal in de sloot Foto: PvdA Waterland

WATERLAND - Vandaag in het kader van onhandig geplaatste verkiezingsposters: de lokale fractie van D66 in Waterland die haar kiezers de sloot in wilt helpen.

De partij roept met één van haar posters kiezers op om rechtstreeks een brede sloot in te lopen. Gelukkig komt de PvdA van Waterland tot de redding: onder de poster van D66 hebben ze hun eigen poster gehangen waarop ze de kiezer adviseren om 'linksaf' te slaan. Er zijn tot nu toe nog geen mensen in het water gevallen.