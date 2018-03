Ursemmers willen natuurgebied beschermen tegen woningbouw

URSEM - Het natuurgebied aan de rand van het dorp Ursem tussen De Leet en de Gabrielstraat, dreigt te verdwijnen als de plannen van de gemeente voor woningbouw doorgaan. Hans Oudejans vreest dat het gebied verandert in een aangelegd park. "Als hier mensen komen recreëren, dan blijven de vogels en andere dieren weg. En dan heb je eigenlijk geen natuur meer. "

Zoals de plannen er nu uitzien, wordt er in de toekomst een aantal huizen gebouwd tegen het natuurgebied aan. En dat kan eigenlijk niet, denkt Oudejans. "Dan voelen de dieren zich niet meer veilig als het gebied is ingebouwd. Er is een bufferzone nodig. Dus het gebied moet vrij blijven voor de natuur. "

Het gebied is volgens Oudejans uniek, omdat er in Ursem eigenlijk geen natuurgebied is. "We hebben hier eigenlijk alleen maar gras. Dus dit gebied hier is echt heel bijzonder. "



Hij wil het graag behouden en zelfs uitbreiden met een vlindertuin en mogelijk wat educatieve doeleinden voor kinderen. "Dat zou fantastisch zijn als dat zou lukken, maar daar is wel veel voor nodig."

Bijeenkomst vanavond

Daarom heeft hij de werkgroep 'Oersheim-Natuur opgericht' waar ook Marion en Oscar Prenen deel van uitmaken. "We moeten eerst draagvlak zien te krijgen voor onze plannen", vertelt Marion Prenen. "En daarom hebben we vanavond een infomatiebijeenkomst in het muziekgebouw georganiseerd. "

Ze hopen zoveel mogelijk Ursemmers te motiveren om zich aan te sluiten, want alleen dan kunnen ze de gemeente misschien op andere gedachten brengen om de geplande woningbouw aan te passen.

Daarbij hebben ze vrijwilligers nodig die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. "We hebben veel mensen nodig om dit gebied te onderhouden. Lekker samen klussen in de natuur, dat is heerlijk en ook gezellig", aldus Marion Prenen.