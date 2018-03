Runderkamp langer bij Volendam; aanbieding voor Kok en Evers

VOLENDAM - VOLENDAM Nick Runderkamp heeft zijn aflopende contract bij FC Volendam met twee jaar verlengd. De middenvelder maakte afgelopen seizoen zijn debuut in het eerste elftal. De opties in de contracten van reservedoelman Jordi van Stappershoef en Daryl Baly zijn gelicht. Zij liggen nu vast tot de zomer van 2019. De club heeft Ties Evers en Paul Kok een aanbieding gedaan.

De 21-jarige Runderkamp kwam dit seizoen in totaal 22 keer in actie (vijftien basisplaatsen) en maakte twee doelpunten. De goal die hij op 12 januari tegen FC Oss scoorde, was zo'n beetje op alle kanalen te zien.

Lees ook: Volendammer NIck Runderkamp scoort weergaloze goal

De 22-jarige Van Stappershoef maakte dit seizoen geen minuten in het eerste. Vorig seizoen verving hij twee keer eerste doelman Hobie Verhulst. In 2014 maakte hij zijn debuut tegen Sparta Rotterdam toen Theo Timmermans na een botsing het veld geblesseerd moest verlaten. Baly is een linksback of linker centrale verdediger die voor Jong FC Volendam uitkomt, Hij wacht nog wacht op zijn debuut in Volendam 1.

Rechtsback Ties Evers heeft een aanbieding van FC Volendam gekregen. Datzelfde geldt voor Paul Kok die in de eerste seizoenshelft zijn plek als linksback kwijt raakte aan Gijs Smal. "Het is mooi dat de club met me door wil", laat Kok in een reactie weten. "Ik zit alleen in een lastig parket, omdat ik al een tijd niet speel. Ik ga er een paar nachtjes rustig over slapen." Ties Evers bevestigt dat hij een aanbieding op zak heeft, maar wil daar op dit moment naar buiten toe niet op reageren.