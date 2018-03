De Lokale Partij: "8.000 mensen hebben nee gezegd tegen een fusie met Hilversum"

NOORD-HOLLAND - Tijdens de eerste stelling krijgt Aletta Zandbergen de vraag wat het met haar doet als ze de plannen over Gooistad hoort. Ze reageert hierop dat ze in de discussies hierover de mening van haar inwoners mist. Er werd tijdens het debat gesproken over een fusie van haar gemeente (Wijdemeren) en Hilversum.

Tekst: Janine Vink

Zandbergen zegt dat het burgerinitiatief Wijdemeren2020 in staat is geweest om 8000 mensen, van de ongeveer 10.000 mensen die de vorige keer stemden, nee te horen zeggen over deze fusie met Hilversum.

Petitie Wijdemeren2020

Het burgerinitiatief waar Zandbergen over spreekt, Wijdemeren2020, is opgericht in 2016 tegen de geplande fusie van Wijdemeren met Hilversum. Het initiatief is de petitie 'Geen fusie met Hilversum' gestart. Begin augustus hebben zij vervolgens de petitie afgesloten.

In het petitierapport dat Wijdemeren2020 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad en het college van B&W van Wijdemeren is te lezen hoeveel ondertekeningen het initiatief heeft binnengehaald. In totaal zijn er 1.747 ondertekeningen via de internetpetitie opgehaald en 6.189 ondertekeningen op papier.

Dit brengt het totaal op 7935 ondertekeningen. Hiertussen zaten ook dubbele ondertekeningen en ondertekeningen van niet-Wijdenaren, deze heeft Wijdemeren2020 gecorrigeerd. Dit brengt het aantal ondertekeningen naar 7734. Uiteindelijk is eind november 2016 door de gemeenteraad Wijdemeren een zienswijze vastgesteld voor de Provincie. Hierin staat dat Wijdemeren als zelfstandige gemeente verder wil gaan, in samenwerking met buurgemeenten.

Aantal stemmen

In diezelfde uitspraak zegt Zandbergen dat er ongeveer 10.000 mensen de vorige keer hebben gestemd. Hierbij gaat het over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Dit getal is makkelijk terug te vinden op de website van de Gemeente Wijdemeren. Hier staat dat 11.052 mensen in 2014 hebben gestemd. Van deze stemmen waren er 10.970 geldig. Het getal dat Zandbergen noemt, ongeveer 10.000, komt dus overeen met wat haar gemeente heeft gepubliceerd.

Eindresultaat

Ondanks dat Zandbergen niet de precieze cijfers noemt, is de uitspraak volgens de NH Factcheckers juist: de 7.734 ondertekeningen van de petitie mag worden afgerond naar 8.000. Onder 'ongeveer 10.000', vallen de 11.052 mensen die hebben gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Wijdemeren van 2014. De uitspraak van Zandbergen gedurende het debat kan dan ook als juist worden aangemerkt.