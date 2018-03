Bronzen Stier voor Telstar-aanvaller Andrija Novakovich

VELSEN-ZUID - Andrija Novakovich van Telstar heeft zijn eerste Bronzen Stier op zak, als topscorer van de derde periode in de Jupiler League. De Amerikaan maakt ook kans op de Bronzen Stier voor Beste Speler.

Het was overigens een nipte overwinning voor Novakovich, die in de derde periode acht doelpunten scoorde voor Telstar. Jordy Thomassen van Helmond Sport maakte even veel doelpunten, maar had daar twee speelminuten meer voor nodig dan Novakovich. In de eerste periode overkwam dat Novakovich zelf: hij scoorde toen evenveel doelpunten als topscorer Mart Lieder, maar had daar zes minuten meer voor nodig.

Beste speler?

De aanvaller is nog ook nog in de race voor de Bronzen Stier voor de beste speler in de derde periode. Voetbalfans kunnen nog tot en met komende zondag hun stem uitbrengen. Naast Novakovich zijn Mark Diemers en Tarik Tissoudali van De Graafschap en Cas Peters van FC Emmen in de race voor die prijs.