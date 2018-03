D66 Laren: "De lokale identiteit bestaat niet"

NOORD-HOLLAND - Het begrip lokale identiteit bestaat uit twee verschillende dingen. Van Dale beschrijft het als 'eigen karakter'. Dit houdt dus in dat Bijvoet hier spreekt over het lokale karakter van de Nederlandse inwoners. Is er dan echt niemand die dit ervaart?

Inwoners van een gemeente ervaren vaak een gevoel van gemeenschap en een band met de buurtbewoners, vooral als het gaat om kleine gemeenten zoals Laren. Uit onderzoek van de Rijksoverheid over lokale en regionale identiteiten en het fuseren van gemeenten, blijkt dat er in gemeenten wel degelijk sprake is van een lokale identiteit.

In dit onderzoek wordt ook een voorbeeld gebruikt van de fusie tussen Katwijk en Goeree-Overflakke. Hierin wordt duidelijk dat deze gemeente wel degelijk een gevoel van lokale identiteit ervaart, en dit ook beschadigd kan worden door het fuseren van gemeenten. Zo is er een onderzoek gedaan na het fuseren van Goereede, waaruit blijkt dat 76,2 procent van de inwoners zich onderdeel voelt van de voormalige gemeente, en maar 10,5 procent zich onderdeel voelt van de nieuwe gemeente.

'Verzetsidentiteit'

Uit onderzoek van Kees Terlouw, docent-onderzoeker politieke en culturele geografie, over lokale identiteit, bespreekt hij de 'verzetsidentiteit'. Door de dreiging van een fusie voelt een gemeente zich meer betrokken bij zijn medeburger. In plaats van naar de toekomst kijken ze naar het verleden.

"De bestaande kennis over de lokale geschiedenis en cultuur wordt geherinterpreteerd, waarbij de grenzen en de verschillen met anderen meer worden benadrukt en een sterkere emotionele lading krijgen", vermeldt Terlouw in het onderzoek. Dit betekent dat Nederlanders wel een lokale identiteit ervaren. Deze wordt versterkt bij de dreiging van een fusie.

Persoonlijk

Uit deze onderzoeken blijkt dat het lokaal chauvinisme bestaat, al is het voor iedereen een persoonlijke kwestie hoe sterk deze aanwezig is. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat deze identiteit niet bestaat, maar of deze aangetast wordt na het fuseren van gemeenten is een andere kwestie. Dat verschilt per regio. Lokale identiteit valt echter niet te bestempelen als een fantasie. De uitspraak van Noud Bijvoet is volgens de NH Factcheckers daarom onwaar.