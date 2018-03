Dit zijn de twee slechtste partijslogans van Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Het is alweer de tweede keer dat landelijk platform Slechte Slogans de verkiezing houdt van de slechtste politieke slogan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uit alle inzendingen van de afgelopen weken heeft de jury de tien slechtste slogans geselecteerd, waaronder twee slogans uit onze provincie.

Het gaat om VRIJ! Beverwijk met de slogan "Zo VRIJ! als een aardbei!" De lokale afdeling van D66 uit Den Helder staat ook hoog met "Ga met D66 in (de)bad".

Het is de eerste keer dat Noord-Hollandse partijen in de lijst met de laatste tien kandidaten staan. De vorige keer waren het voornamelijk slogans uit Noord-Brabant en Limburg die de top van de lijst sierden. Zo ook de winnaar van vorig jaar, die uit het Limburgse Maasgouw kwam. Koen Hawinkels won toen de verkiezing met de slogan "Koen moet je doen!"

Bewustmaking

Het publiek kan vanaf vandaag stemmen op de partij die de titel verdient van 'Slechtste Politieke Slogan van 2018'. De winnaar van de verkiezing zal 20 maart bekendgemaakt worden, een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De initiatiefnemers hebben inmiddels al meer dan 1500 slechte slogans ontvangen, die ze gebundeld hebben in het boek 'Ik verf tot ik sterf'. In deze bundel bespreken ze de terugkerende patronen die ze zien bij slogans. "Met de verkiezingen willen we bedrijven en politici bewustmaken van het effect van hun slogan. Want, tenenkrommend of niet, slogans trekken de aandacht. En dat kunnen politici ongetwijfeld goed gebruiken in verkiezingstijd," aldus Tefke van Dijk, één van de initiatiefnemers.