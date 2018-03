PvdA Hilversum: "Er is minder sociale huur in Hilversum dan een paar jaar geleden"

NOORD-HOLLAND - Lijsttrekster Femke van Drooge van PvdA Hilversum zei dat er nu minder sociale huurwoningen in Hilversum waren dan een paar jaar geleden. Deze uitspraak was het onderzoeken waard.

Tekst: Maarten de Schutter

Hilversum heeft namelijk in de woonvisie 2016-2030 een redelijke score als het gaat om het aantal woningen in de sociale huursector. Dat bedroeg in 2014 volgens de woonvisie van ’t Gooi zo’n 31 procent. Is dat nu minder? Het is lastig om te achterhalen hoeveel woningen zich nu precies in het sociale segment bevinden.

Afname

CBS-cijfers over wonen zijn zeker wel voorhanden, maar hierbij wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen koop en huur, of particulier eigendom en eigendom van een woningcorporatie. De sociale huurwoningen zijn over het algemeen eigendom van woningcorporaties. Als we kijken naar de voorraad woningen in bezit van een woningcorporatie zien we inderdaad een afname in de afgelopen jaren.

Zo waren er bijvoorbeeld in 2012 12.753 woningen eigendom van een woningcorporatie. Dit is ieder jaar afgenomen. In 2017 waren er nog 12.376 woningen eigendom van een woningcorporatie. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat de totale voorraad sociale huurwoningen ook daadwerkelijk is afgenomen, want het eigendom van overige verhuurders nam wel toe.

Cijfers

Daarom kijken we ook naar recente cijfers van de Gemeente Hilversum. Deze geven in een brief op 14 februari 2018 aan raadsleden een update over de voortgang van het wonen. Hierin wordt de voorraad sociale huurwoningen door de corporaties besproken. Zo komt er naar voren dat er op 31 december 2017 al 79 sociale huurwoningen minder waren dan 1 januari 2016.

Vooralsnog wordt er dus nog niet voldaan aan het streven om het aantal sociale huurwoningen tot 2020 minimaal gelijk te houden. Dit is voornamelijk te wijten aan verkoop en liberalisatie van corporatiewoningen. Het doel van de gemeente is om minstens 783 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren voor 2020, waarmee een deel van de verkoop wordt opgevangen. Tot dusver is dit echter nog niet gebeurd, dus klopt de uitspraak van mevrouw Van Drooge.