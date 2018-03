Deel dit artikel:











Volendam-doelman Gerrie Eijlers in All Star Team BENE-League

VOLENDAM - DEN BOSCH Doelman Gerrie Eijlers van handbalvereniging Volendam is opgenomen in het All Star Team van de BENE-League.

Komende weekeinde wordt het reguliere handbalseizoen afgesloten met de finalewedstrijden in Den Bosch. Aalsmeer speelt met Bocholt, Hasselt en Lions om het kampioenschap in de Belgisch-Nederlandse BENE-League. In aanloop naar het finaleweekeinde hebben coaches en handbalfans de beste zeven spelers uit de competitie gekozen. Volendam-doelman Gerrie Eijlers is één van de zeven. De overige spelers zijn Damian Kedziora van Achilles Bocholt, Sergio Rola van Sasja, Joao Ramos, Nuno Rebelo en Ivo Steins van Lions en Tom Robyns van Hasselt. Eijlers en Rola zijn de enige spelers die zelf niet in actie komen tijdens het finaleweekeinde. Aalsmeer neemt het zaterdagmiddag in de halve finale op tegen Bocholt. Zondag zijn de grote finale en de verliezersfinale.