NH Factcheckers: zes uitspraken debat Hilversum onder de loep genomen

HILVERSUM - Een dag na het verkiezingsdebat van NH Nieuws in Hilversum zetten we de belangrijkste uitspraken nog een keer op een rijtje. Klopt het namelijk wel wat er allemaal gezegd is gedurende het debat? Onze 'factcheckers' zochten het uit.

Hart voor Hilversum: "41 procent van de huishoudens in Hilversum heeft een laag inkomen"

In het debat ging het onder andere over het tekort aan sociale huurwoningen in het Gooi. De NH Factcheckers stelden dat de lokale partij Hart voor Hilversum op een verkeerde manier de huishoudens met een laag inkomen heeft weergegeven. Lees hier meer.

CDA Huizen: "6,5 procent van de Huizenaren ontvangt een bijstandsuitkering"

In het debat maakten we ook melding van een fout in het verkiezingsprogramma van CDA Huizen, waarin op pagina 5 wordt gezegd dat 6,5% van de Huizenaren een bijstandsuitkering ontvangt. Lees hier meer.

PvdA Hilversum: "Er is minder sociale huur in Hilversum dan een paar jaar geleden"

Tijdens het debat ging het een tijdje over de voorraad sociale huurwoningen. Het aanbod van sociale huurwoningen in het Gooi zou niet volstaan. De PvdA was het hier mee eens. Lees hier meer.

D66 Laren: "De lokale identiteit bestaat niet"

Raadslid Noud Bijvoet van D66 in Laren meende dat de lokale identiteit niet bestaat. Klopt dit, of is dit iets wat hij zichzelf heeft aangepraat als excuus voor de fusie? Lees hier meer.

De Lokale Partij: "8.000 mensen hebben nee gezegd tegen een fusie met Hilversum"

Aletta Zandbergen stelt dat het burgerinitiatief Wijdemeren 2020 in staat is geweest om 8.000 mensen, van de ongeveer 10.000 mensen die de vorige keer stemden, nee te horen zeggen over deze fusie met Hilversum. Klopt dit wel? Lees hier meer.

D66 Wijdemeren: "Er zijn twee tot drieduizend handtekeningen ingeleverd tegen woningen in het Ankeveensepad"

Toen tijdens het debat de laatste stelling werd besproken, 'inwoners van het Gooi hebben te weinig invloed op politieke besluiten", zei D66 fractievoorzitter Joost Boermans het volgende: "er zijn twee tot drieduizend handtekeningen ingeleverd tegen woningen in het Ankeveensepad." Wij zochten uit of dit klopte. Lees hier meer.

Factcheckers

NH Nieuws heeft vanaf 1 maart eigen politieke 'factcheckers'. Alle politieke uitspraken in het Gooi worden in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen door vier studenten journalistiek gecontroleerd en onderzocht. Want, spreken zij wel de waarheid?