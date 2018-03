CDA Huizen: "6,5 procent van de Huizenaren ontvangt een bijstandsuitkering"

NOORD-HOLLAND - We zijn op onderzoek uitgegaan om te achterhalen of de bovenstaande uitspraak klopt. Het aantal inwoners in Huizen is allereerst belangrijk om te weten.

Tekst: Maarten de Schutter

Op de website van het CBS hebben we gekeken naar het aantal inwoners in Huizen, en daarbij ook de bevolking van boven de 18. Zo blijkt dat er in Huizen ongeveer 41.000 inwoners wonen, om precies te zijn 41.364 in januari 2018. Volgens de meest recente cijfers van het CBS over uitkeringen krijgen in Huizen 980 mensen een bijstands(gerelateerde) uitkering tot de AOW-leeftijd. Deze cijfers zijn afkomstig uit juni 2017.

Rekensom

Een simpele rekensom geeft aan dat in dat geval 2,4 procent van de inwoners van Huizen een bijstandsuitkering ontvangt. In totaal krijgen 1.110 mensen een bijstandsuitkering, als we de AOW-gerechtigden ook meerekenen. Als we dus alle bijstands-en bijstandsgerelateerde uitkeringen meenemen komen we uit op 1.110 inwoners.

Als we daarnaast ook nog alleen de inwoners van boven de 18 meerekenen, en de ouderen niet meerekenen, houden we een beroepsbevolking over van zo’n 23.000 inwoners. Zelfs dan komt het percentage bijstandsuitkeringen niet boven de 4,7 procent.

Rekenfout

Bert Rebel van het CDA Huizen heeft duidelijk een rekenfout gemaakt bij het weergeven van het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente. Het percentage is onjuist en als we naar heel de bevolking kijken heeft 2,4 procent van de mensen in Huizen een bijstandsuitkering. Dit kan oplopen tot 4,7 procent als we enkele groepen al dan niet meerekenen, maar het percentage van 6,5 procent lijkt uit de lucht gegrepen.