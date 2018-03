FC Volendam-trainer Misha Salden: "Wij moeten punten pakken tegen dit soort ploegen"

VOLENDAM - Na de dubbele speelronde afgelopen weekend tegen NEC en MVV neemt FC Volendam het vrijdagavond in Eindhoven op tegen Jong PSV. De ploeg van trainer Misha Salden moet de laatste periode gebruiken om zich in het linkerrijtje te voetballen. In dat geval is plaatsing voor de play-offs een feit.

Met één punt uit de laatste twee duels is FC Volendam op de ranglijst weinig opgeschoten.

Het verschil met plek tien/elf bedraag drie punten. Toch is Salden optimistisch. "We hebben nog genoeg wedstrijden om punten te pakken. Willen we stijgen op de ranglijst dan moeten we dat tegen dit soort ploegen punten pakken. Dus daar gaan we in Eindhoven naar op zoek."

Spierpijn Daan Kinkenberg

Thuis tegen Jong PSV pakte FC Volendam de eerste competitiezege van het seizoen. Dankzij een treffer van Henny Schilder eindigde het duel in 1-0. De Volendammer zit morgenavond vrijwel zeker op de bank. Salden houdt vast aan het basisteam dat maandag 2-2 speelde tegen MVV. Al is Daan Kinkenberg niet helemaal fris. "Daan heeft wat spierpijn. We moeten even kijken hoe dat er morgen voor staat. Ik ga er vanuit dat hij kan spelen. Lukt dat niet dan kan Henny centraal achterin spelen."

Lastig programma

In de laatst periode wacht FC Volendam een aantal lastige wedstrijden. Behalve Jong PSV, moeten de Volendammers ook nog bij onder andere FC Emmen en Cambuur op bezoek. Jong Ajax komt nog naar het Kras Stadion. "Ik schat in dat zij ons net zo lastig vinden als dat ze tegen de onderste ploegen mogen. Wij weten dat we tegen iedere ploeg een resultaat kunnen behalen. NEC was een maatje te groot, maar ook daar zijn er kansen voor ons geweest."

Jong PSV - FC Volendam begint morgenavond om 20.00 uur. Edward Dekker doet verslag vanaf De Herdgang. De uitzending van NH Sport begint al om 19.00 uur.

Opstelling: Verhulst; Evers, Tol, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, Vlak; Doodeman, Stroo en Antwi

