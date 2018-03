Speciale informatieavond over verkiezingen op Texel

TEXEL - Volgende week maandag zal er op Texel een speciale informatieavond plaatsvinden. Hiermee willen de gemeente en de lokale politiek uitleg geven over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen aan mensen die het moeilijk vinden om te stemmen.

De avond is voor mensen die moeite hebben met stemmen en mensen met een (verstandelijke) beperking. Er wordt informatie gegeven over waarom stemmen belangrijk is, op wie er gestemd kan worden en hoe gestemd kan worden.

Hiervoor zijn de vertegenwoordigers van de politieke partijen uitgenodigd om hun standpunten te vertellen. Ook zal er de mogelijkheid zijn om te oefenen met stemmen in een echt stemhokje.