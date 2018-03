Bart Schaap met wildcard naar WK IJsspeedway

JULIANADORP - De 18-jarige Bart Schaap uit Julianadorp doet begin april mee aan het WK IJsspeedway in Heerenveen.

Schaap heeft een wildcard gekregen van de organisatie en kan zijn koude kunsten dus laten zien op het WK in Thialf in Heerenveen op 7 en 8 april. Schaap is blij: "Ja, mijn dag kan niet meer stuk. Er is geloot tussen mij en twee andere Nederlandse rijders. De motorsportbond belde me gisteren dat ze mij hebben gekozen en dat ik dus naar het WK ga in Heerenveen."

Gat in de lucht

Schaap sprong een gat in de lucht toen hij het nieuws hoorde: "Niet letterlijk, want ik zit nu met mijn enkel in het gips na een val bij een race in Berlijn. Mijn enkelbanden zijn gescheurd, maar ik hoop dat ik op tijd weer fit ben." De dag voor het WK komt Bart Schaap ook in actie op de Roelof Thijs Bokaal in hetzelfde Thialf: "Daar zijn mijn sponsoren bij aanwezig en we zijn ook bezig om een touringcar met fans uit Juliandorp te vullen."

Onervaren

Schaap zit al sinds zijn derde op de motor, maar doet pas een jaar of drie aan ijsracen. Internationaal komt hij heel aardig mee, ook al is het onmogelijk om in Nederland te trainen, daarom traint Bart Schaap noodgedwongen in Zweden. Nu mag hij voor het eerst meedoen aan het WK. Heeft hij daar eigenlijk wat te zoeken? Schaap: "Dat is een goede vraag. In januari heb ik de WK-kwalificatie gereden in Finland. Daar werd ik elfde, terwijl de beste zeven zich direct plaatsten voor het WK. Ik ben er bijna en ik kan me nu meten met de wereldtop en dan weet ik daarna waar ik sta."

