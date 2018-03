Zeldzaam zwart slingeraapje geboren in Artis

AMSTERDAM - (AT5) In de Amsterdamse dierentuin Artis is dinsdag een zwarte slingeraap geboren. Het beestje zag aan het einde van de middag het levenslicht. Moeder en kind maken het goed.

De kleine heeft al gedronken en houdt zich stevig vast aan de buik van zijn of haar moeder. Wat het geslacht van de nieuwe telg is, is nog niet bekend. De andere dieren in de groep, drie vrouwtjes en een mannetje, zijn erg geïnteresseerd in moeder en jong.

Zwarte slingerapen komen voor in Guyana, Suriname, Frans-Guyana en het noorden van Brazilië en leven in groepsverband in de kruinen van het regenwoud. In het wild hebben de dieren het niet makkelijk, omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt.

De apen, die vooral vruchten eten, worden ook wel bosduivels genoemd vanwege hun lichte gezicht, dat scherp afsteekt tegen hun zwarte vacht. Ze hebben een draagtijd van ongeveer 7,5 maanden, twee maanden langer dan vergelijkbare apensoorten. Meestal krijgen ze één jong.