Hart voor Hilversum: "41 procent van de huishoudens in Hilversum heeft een laag inkomen"

NOORD-HOLLAND - Naast het live noteren van uitspraken tijdens het debat hebben we gekeken naar partijprogramma’s, nieuwsberichten en interviews van alle partijen uit het Gooi. Bij Hart voor Hilversum hebben we gekeken naar de 15 speerpunten van de partij. Op drie staat hier de wens om meer sociale huurwoningen te realiseren.

Tekst: Maarten de Schutter

We hebben gekeken naar andere nieuwsberichten die moeten aangeven hoe Hart voor Hilversum dit voor zich ziet. Zo kwamen we uit bij een nieuwsbericht van Hart voor Hilversum. Hier beweren ze dat 41 procent van de huishoudens in Hilversum en laag inkomen heeft. Ze geven hierbij zelf aan dat het gaat om een inkomen tot 30.000 euro. Maar wat zijn nu eigenlijk de kwalificaties voor een 'laag inkomen'?

Wat volgens Hart voor Hilversum een laag inkomen is, is namelijk voor het CBS helemaal geen laag inkomen. Volgens het CBS heeft een huishouden een laag inkomen als de hoogte van het inkomen niet boven de bijstandsuitkering van een alleenstaande komt. Dit resulteert in de volgende specificatie: "Het resulterende gestandaardiseerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 9.250 euro."

Frictie

Dit zorgt voor frictie – volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, is er sprake van een laag inkomen wanneer het huishoudeninkomen minder dan 9250 euro is. Volgens Hart voor Hilversum is er sprake van een laag inkomen als dit onder de 30.000 euro ligt. Dit is meer dan een verdrievoudiging van de term laag inkomen.

Als we gaan kijken naar het aandeel van mensen in Hilversum dat een laag inkomen heeft volgens CBS-maatstaven krijgen we een heel andere uitkomst. Daaruit komt uit het meest recente onderzoek naar voren dat er in 2016 8,2 procent van de huishoudens een laag inkomen had. Bij 3,2 procent van de huishoudens was er sprake van een langdurig laag inkomen. We kunnen dus stellen dat volgens het CBS 8,2 procent van de huishoudens in Hilversum een laag inkomen heeft en daarbij dus ook een risico op armoede. Hiermee zit Hilversum overigens precies op het landelijke gemiddelde van 8,2 procent.

Verschil

Het verschil is duidelijk: volgens Hart voor Hilversum is er sprake van een laag inkomen als je recht hebt op een sociale huurwoning. Die 41 procent komt ook naar voren in de woonvisie 2016-2030 van Het Gooi. Hieruit blijkt dat bij de woningvisie ook onderscheid is gemaakt tussen laag, midden en hoog inkomen. Daaruit komt naar voer dat een laag inkomen een inkomen is waarbij je aangewezen bent op een sociale huurwoning.

Dit strookt dan ook met de cijfers van Hart voor Hilversum. Nu is het duidelijk waar de cijfers van Hart voor Hilversum vandaan komen. Het is echter wel enigszins verwarrend, want als je op Google laag inkomen per huishouden probeert op te zoeken word je wel allereerst naar de cijfers van het CBS doorverwezen. Bij lokale partijen is het des te belangrijker om goed te laten weten waarop cijfers gebaseerd zijn, want anders kunnen er grote misverstanden ontstaan.

Definitie

Hart voor Hilversum-lijsttrekster Karin Walters laat in een reactie weten dat de definitie laag inkomen verschilt van die van het CBS. "Wij gebruiken de term van de woonvisie." Dit wordt echter niet vermeld bij het desbetreffende nieuwsbericht. Nu blijft het namelijk onduidelijk waar de inkomensgrens van 30.000 euro op gebaseerd is, terwijl dit door de bron te vermelden verholpen zou kunnen worden.

Dit wordt verderop in hetzelfde artikel wel gedaan. Volgens de factcheckers had Hart voor Hilversum zorgvuldiger te werk kunnen gaan. Het publiek weet niet zeker waarop de 30.000 gebaseerd is, terwijl Hart voor Hilversum dit wel weet. Transparantie is hier belangrijk, om te voorkomen dat kiezers in de war raken.