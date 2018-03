Noord-Holland wil energietransitie versnellen

HAARLEM - In 2050 wil de provincie Noord-Holland energie neutraal en circulair zijn. Er komen steeds meer initiatieven van de grond maar om de ambitie echt waar te maken is volgens de provincie een versnelling noodzakelijk.

De provincie Noord-Holland heeft het Energiecentrum Nederland (ECN) in Petten gevraagd onderzoek te doen naar het energieverbruik in Noord-Holland. Volgens ECN verbruiken we samen ongeveer 250 petajoule (PJ) per jaar. Dit is inclusief het verbruik van staalbedrijf Tata Steel. Hiervan wordt slechts ca. 13 PJ duurzaam opgewekt. Het aandeel van duurzame energie in Noord-Holland is in de periode 2010-2015 met ruim 5 PJ gestegen. Dat is een toename van meer dan 60% ten opzichte van 2010

Het rapport van ECN de “Staat van de energietransitie” geeft verschillende sectoren in Noord-Holland inzicht in het energieverbruik, de voortgang van de C02 emissiereductie en energiebesparing.

Energieverbruik nauwelijks veranderd

De eerste “Staat van de energietransitie” laat zien dat het energieverbruik de laatste jaren nauwelijks is veranderd. Er is een uitzondering voor woningen en kantoren. Daar zijn veel besparende maatregelen genomen en is het gasverbruik afgenomen. De productie van duurzame energie in Noord-Holland stijgt en is vergelijkbaar met die in de rest van Nederland. Het grootste aandeel komt nu van wind op land en van duurzame warmte. Maar zonnestroom, groen gas en het winnen van warmte uit aarde, groeien de laatste jaren sterk.

Energieneutraal in 2050

Om dit te bereiken zet de provincie samen met andere organisaties, de bouw, glastuinbouw en industrie, al in op energiebesparing. Dit door duurzame opwekking zoals zon, wind, biomassavergassing en geothermie. Ook zijn er al regionale warmtenetten en wordt er gedaan aan slim netbeheer en innovatie. De verwachting van de provincie is dat veel initiatieven de komende jaren hun vruchten gaan afwerpen.

Nieuw onderzoek

Om duidelijk te maken wat er tot 2050 nodig is aan energietransitie heeft de provincie een Routeplanner opgesteld. De routeplanner brengt in kaart wat er tot 2050 nodig is aan energietransitie. Over vier jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd om inzicht te houden in de voortgang.