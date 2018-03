Ouders Djordy Latumahina vragen om levenslang: "Tot hier en niet verder"

AMSTERDAM - (AT5) De ouders van Djordy Latumahina vragen de rechtbank een levenslange gevangenisstraf op te leggen aan de hoofdverdachten van de moord op hun zoon. Ze vinden de strafeisen van 30 jaar tegen de hoofdverdachten niet hoog genoeg.

De ouders stellen dat er in de onderwereld een soort erosie is ontstaan ten aanzien van het leven van onschuldige burgers.

Hoogste straf

Hun advocaat Richard Korver vanmorgen in de rechtszaal: "De ouders zijn niet van de school dat per se de hoogste straf moet worden opgelegd. Zij zien dat Amsterdam wordt geteisterd door een reeks aan liquidaties. De achtergronden interesseren hen hoe dan ook niet. Maar het interesseert hen wel in het bijzonder wat de reactie is vanuit de rechtspraak", aldus Korver.

Lees ook: Vriendin vermoorde Djordy Latumahina: "Mijn perfecte gezin is kapotgemaakt"

De ouders van Latumahina vragen de rechter een hogere straf op te leggen dan het Openbaar Ministerie afgelopen dinsdag eiste. Korver: "Zij vragen dat niet omdat ze zelf ook levenslang hebben door het verlies van hun zoon. Ze vinden dat omdat ze menen dat er een krachtig signaal van de straf moet uitgaan: tot hier en niet verder", aldus hun advocaat.

Bedrijfsongevallen

"Djordy's dochter groeit op in een land waarin het bijna normaal gevonden wordt dat er liquidaties worden gepleegd. Een land waarin 'vergismoorden' als bedrijfsongevallen op de koop toe worden genomen.

De ouders vragen ten behoeve van hun kleindochter en alle kinderen in dit land een levenslange celstraf op te leggen. Alleen die straf werkt afschrikwekkend. De ouders vragen het niet uit vergeldingsperspectief, maar uit generale preventie."

Staatsliedenbuurt-liquidaties

De advocaat van de ouders trekt een vergelijking met het vonnis in de zaak van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt eind 2012. De twee schutters kregen beiden levenslang. Doorslaggevend voor die beslissing was het feit dat de schutters ook op twee motoragenten schoten.

Lees ook: Verdachte vergismoord Djordy Latumahina meldde zich na intimidatiecampagne

Korver: "in deze zaak is een meisje van 2 beschoten in het bijzijn van haar ouders: 'how low can you go?' Dat kan wat mij betreft worden vergeleken met de Staatsliedenbuurt-zaak."

Persoonsverwisseling

De 31-jarige Djordy werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten toen hij met zijn vriendin en dochtertje in zijn auto zat in de parkeergarage onder zijn huis. De schutters zagen Djordy aan voor een drugscrimineel die in dezelfde soort auto reed en in hetzelfde appartementencomplex woonde. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag celstraffen tot 30 jaar tegen de vermeende uitvoerders van de moord.