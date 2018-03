Contractverlenging Guus Til bij AZ bijna rond

ALKMAAR - Guus Til en AZ staan op het punt het contract van het 20-jarige talent te verlengen tot de zomer van 2023.

Centrale middenvelder Til maakt een prima seizoen mee. Hij staat met AZ op de derde plek in de eredivisie en bondscoach Ronald Koeman nam hem onlangs op in zijn voorlopige selectie voor het Nederlands elftal. Vrijdag hoort Til of hij ook bij de definitieve spelersgroep zit voor de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal.

Til en zijn zaakwaarnemer Bert van der Dun zijn volgens De Telegraaf bijna rond over een nieuw contract, waarmee AZ hem tot de zomer van 2023 bindt. Of hem voor veel geld aan een vermoedelijk buitenlandse club kan verkopen. Til zegt tegen de krant: "Ik heb voor mezelf een stappenplan naar de top uitgestippeld. Als AZ al tot de Nederlandse top behoort, dan hoeft een volgende tussenstap in Nederland niet. Ik vraag me ook af of de traditionele top drie dat kan betalen."