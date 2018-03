De Peiling: Verplicht zwarte doos in elke auto?

NOORD-HOLLAND - Verzekeraars vinden dat elke auto een 'zwarte doos' aan boord moet hebben. Het afwikkelen van schade en het vaststellen van de schuldige zou er veel makkelijker door worden.

Datarecorder

Het Verbond van Verzekeraars wil dat zo'n zwarte doos, een Event Data Recorder, verplicht wordt gesteld voor alle auto's. Dat staat in een studie die vandaag wordt gepresenteerd. Veel nieuwe auto's hebben al zo'n datarecorder, een chip onder de motorkap. Die slaat data op zodra de airbag geactiveerd wordt.

Bellen achter het stuur

De recorder legt vast hoe hard er gereden is, hoe lang de remweg was en of de bestuurder de gordel om had. Ook kan het gedrag van de bestuurder worden vastgelegd, bijvoorbeeld of iemand aan het bellen was.

Spionagekastje

De verzekeraars benadrukken dat de datarecorder geen spionagekastje is waarmee wordt bijgehouden waar iemand met zijn auto is geweest. De datarecorder registreert voortdurend de laatste acht seconden van waar de auto rijdt, hoe de auto rijdt en wat de ongevalsomstandigheden zijn. Oudere informatie wordt automatisch gewist.

Fraude

Met zo'n zwarte doos hopen de verzekeraars fraude tegen te gaan. Elk jaar wordt 50 miljoen aan fraude bij autoverzekeringen opgespoord, maar in werkelijkheid zou die fraude vele malen groter kunnen zijn, denken de verzekeraars.

Wat vind jij?

Vind jij het een goed idee; zo'n verplichte zwarte doos in elke auto?

