Zwaar ongeluk met vrachtwagen en meerdere auto's bij Breezand

BREEZAND - Op de N99 bij Breezand is een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens de politie zijn er bij het ongeluk een vrachtwagen en meerdere auto's betrokken.

Er zijn veel hulpdiensten onderweg naar de plek van het ongeluk. "We zijn in groten getale uitgerukt omdat er meerdere mensen letsel zouden hebben", zegt een woordvoerder van de politie. Meerdere personen zouden bekneld in hun auto zitten.

Het is niet bekend hoeveel mensen gewond zijn en hoe zij eraan toe zijn.

De N99 is in beide richtingen afgesloten. Het kan nog uren duren voordat de weg wordt vrijgegeven.