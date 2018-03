Referendum voor Cultuurcluster Zaandam goedgekeurd

ZAANSTAD - Het was nog maar de vraag of het zou lukken, maar het referendum over het Cultuurcluster in Zaanstad is goedgekeurd. Hoewel veel van de opgehaalde handtekeningen afgekeurd zijn, is het quota van 5000 ruimt gehaald. Het is nu aan de gemeente of het referendum plaats zal vinden.

Het referendum zal gaan over het raadsbesluit omtrent het geld wat de gemeente in het Cultuurcluster wil gaan stoppen. De officiële referendumvraag is nog niet bekend. In eerste instantie waren er 7474 handtekeningen, maar nadat er 1801 als ongeldig verklaard waren, bleven er 5673 over. Dit waren meer dan genoeg handtekeningen om aan de eis van 5000 handtekeningen te voldoen. De gemeente zal vanavond een onafhankelijke referendumcommissie samenstellen.

Cultuurcluster v/s Kultuurklutsers

Het Cultuurcluster, of het Cultuurhuis, is een initiatief van de gemeente Zaanstad om een plek te creeëren waar veel culturele instanties bij elkaar zitten. Het plan is om dit Cultuurcluster bij het station van Zaandam te plaatsen. "Het is een ontmoetingsplek waar culturele organisaties bijzondere samenwerkingen kunnen aangaan die het culturele aanbod in Zaanstad een impuls geven," aldus de website van de gemeente Zaanstad.

Een aantal inwoners van Zaandam die het niet eens is met het Cultuurcluster, hebben zichzelf de Kultuurklutsers gedoopt. Ze vinden dat de gemeente te veel geld uitgeeft aan de culturele ontmoetingsplek. Deze Kultuurklutsers zijn dan ook de organisatoren van het referendum.

Het is nog niet zeker of het referendum na de goedkeuring zal doorgaan. Het is aan de gemeenteraad om dat op 5 april tijdens een vergadering te besluiten. Als het doorgaat, zal de gemeente diezelfde dag een datum voor het referendum bekendmaken. Aangezien het een raadplegend referendum zal worden is de gemeenteraad niet verplicht om zich aan de uitslag te houden.