Toenemend tekort aan verzorgenden in groot Amsterdam

AMSTERDAM - Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. In groot Amsterdam daalde het aantal WW-uitkeringen in de zorgsector het afgelopen jaar met ruim 23 procent.

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amsterdam daalt al voor langere tijd en de teller staat nu op 23.791. Er zijn steeds meer mensen aan het werk en het aantal vacatures neemt toe.

Veel vergrijzing

Dit is vooral te zien in de zorgsector waar de vergrijzing groot is en de komende jaren weer een relatief sterke groei verwacht wordt. Met name in het Gooi en Kennemerland, met relatief veel vergrijzing, is de vraag extra groot. Het UWV verwacht dat het aantal banen in de zorgsector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen.

Veel moeilijk vervulbare vacatures

Dat is een toename met 1,5 procent. Vorig jaar had ongeveer de helft van de werkgevers in de zorg te maken met moeilijk vervulbare vacatures. In ziekenhuizen, GGZ, verpleeghuizen en thuiszorg lag dit percentage zelfs rond de 80 procent. Met name verpleegkundigen en verzorgenden voor de individuele gezondheidszorg zijn moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau.