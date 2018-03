Deel dit artikel:











Brand in flatgebouw Alkmaar Foto: Shutterstock

ALKMAAR - In een flat aan de Europaboulevard in Alkmaar woedde vanochtend een brand. De brand is inmiddels onder controle.

De woning bevindt zich boven enkele winkels in het gebied. Er zat tijdens de brand niemand in het betreffende appartement, meldt de Veiligheidsregio. De brandweer ventileert momenteel de woning.