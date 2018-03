Veel Amsterdamse pandjesbazen op Airbnb

AMSTERDAM - Een aanzienlijk deel van de Amsterdamse kamers en woningen op Airbnb is in handen van pandjesbazen, ondanks inspanningen van de gemeente om deze illegale praktijk tegen te gaan. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van onderzoek van vastgoedadviseur Colliers en de Haagse hotelschool.

Airbnb zet zichzelf neer als een platform waarop mensen kunnen bijverdienen door hun eigen woning een deel van de tijd te verhuren. Uit het onderzoek blijkt echter dat vastgoedeigenaren een prominente rol spelen op de verhuursite. "Ik noem het de huisjesmelker 2.0", zegt Dirk Bakker, directeur van de hotel- adviestak van Colliers in Nederland.

Ruim 14 procent van het aanbod in Amsterdam is in handen van eigenaren met drie tot tien huizen op Airbnb, blijkt uit het onderzoek. In totaal is bijna 40 procent van het Amsterdamse aanbod op de verhuursite in handen van partijen die meer dan één woning verhuren.