'Cruciale' onderhandelingsdag over banen Tata medewerkers: 'Aan duimen alleen niet genoeg'...

IJMUIDEN - Een belangrijke dag voor het personeel van Tata Steel: vandaag onderhandelt FNV Metaal met de Tata-directie over baangaranties na een fusie met ThyssenKrupp. Slaagt de vakbond daar niet in, dan lijken acties onvermijdelijk.

Michel Kunnen, al 38 jaar werkzaam voor de IJmuidense staalgigant, volgt de ontwikkelingen op de voet. "Het grootste probleem is gewoon dat we niet weten waar we aan toe zijn", vertelt de Heemskerker aan NH Nieuws. "Zelf werk ik bij verpakkingsstaal, en mogelijk worden we dan een te grote speler. We weten we niet wat er gaat gebeuren. En dat zijn allemaal dingen die ons behoorlijk bezighouden", aldus Kunnen.

Lees ook: Nog steeds onduidelijkheid over massaontslag bij Tata Steel

De vakbond wil vandaag ook helderheid over het verlengen van het werkgelegenheidspact tot 2028. De bond noemt het gesprek vandaag zelfs 'cruciaal'. "De directie zal duidelijkheid moeten geven over de mogelijke afbouw van arbeidsplaatsen en nu eindelijk stappen moeten zetten over de verlenging van het werkgelegenheidspact", stelde FNV eerder in een brief.

Oproep

Kees Berghuis, raadslid GroenLinks Beverwijk, riep onlangs zijn gemeenteraad met een motie op het personeel en de vakbond te steunen. "Dat werd unaniem aangenomen. Ook Heemskerk en Velsen hebben dat gesteund", vult hij aan. Berghuis doet ook een oproep: "De volgende stap is om Den Haag op te roepen om regelgeving te maken die het onmogelijk maken voor buitenlandse bedrijven om Nederlandse bedrijven uit te melken", aldus Berghuis.

Lees ook: Tata Steel IJmuiden blijft zelfstandig staalbedrijf: "Mooi voor directie, maar niet voor personeel"

Kunnen hoopt vandaag op een goede afloop. "Toen ik hier kwam werken had je een baan voor het leven, maar dat is inmiddels wel achterhaald. Aan duimen alleen hebben we niet genoeg, maar ik ben heel benieuwd", besluit hij met een lach.