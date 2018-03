Net opgeknapte speeltuin vernield: "De kinderen zijn hier de dupe van"

WEESP - De vrijwilligers van speeltuin Don Bosco in Weesp zijn verbijsterd. Vandalen hebben met een mes de trampoline en een groot spandoek kapot gemaakt. Ook hebben ze al het speelgoed uit de container gehaald en verspreid op het terrein neergegooid.

En dat terwijl twintig vrijwilligers een dag eerder keihard hebben gewerkt om de speeltuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen. "We waren ontzettend trots en dankbaar voor alle vrijwilligers die zijn komen helpen. Het is zo ontzettend jammer dat het laatste duwtje dat we hebben gehad dat we dat nu eigenlijk weer opnieuw moeten doen", vertelt vrijwilliger Judith van den Briel.

De schade is groot. "Onze trampoline is zo'n 25.000 euro waard en daar zijn ze met een mes doorheen gegaan met als gevolg dat je er nu in kunt kijken." Ze doelt hiermee op de kapotte trampoline.

"Kinderen zijn de dupe"

Nog twee weken en dan gaat de speeltuin weer open. "Ik ben met name teleurgesteld. De enige die hier de dupe van zijn, zijn de kinderen. En ik kan me niet voorstellen dat dit een verhaal is dat je trots thuis vertelt."

Intussen wordt er aan alle kanten hulp geboden. Zo zijn de lokale supermarkt en de politiek in Weesp een inzamelingsactie gestart voor de speeltuin.