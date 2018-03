Theatervoorstelling speciaal voor zorgmedewerkers: 'Lachen maar ook serieuze zaken'

Deel dit artikel:











BUSSUM - Een zaal vol zorgmedewerkers kon gisteravond in De Zandzee in Bussum genieten van een theatervoorstelling over hun vak. De voorstelling werd georganiseerd door de Vivium Zorggroep in het kader van De Week van Zorg en Welzijn.

Geschreven door Robbert Bianchi

"Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een mooi en divers maar vaak ook zwaar beroep. Deze theatervoorstelling geeft hen een steuntje in de rug en laat zien dat je als verzorgende of verpleegkundige echt trots mag zijn op je werk", aldus Sandra Spanjaard, concernadviseur bij Vivium. Theatergroep Ervarea had speciaal voor verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg een programma samengesteld. Hilarische situaties uit de praktijk werden nagespeeld en er werd veel gelachen. Maar ook serieuze zaken kwamen aan de orde, zoals de 'hospitalisering' van de ouderenzorg. 'Hospitalisering'

Door de bezuinigingen moet er steeds efficiënter gewerkt worden. Zo is het bijvoorbeeld minder werk om ouderen aan te kleden dan ze het zelf te laten doen. Maar voor de 18-jarige student verpleegkunde Anne Klaver gaat dat echt te ver. "Ik vind wel dat mensen hun eigen keuzes mogen maken. Dus dat ze zelf ook mogen kiezen wat ze aantrekken." De ouderenzorg kampt met een groot tekort aan personeel. "Dat is best wel frustrerend. Soms sta je maar met twee mensen op een afdeling", vertelt Anna. Toch weerhoudt het haar er niet van om een toekomst in de zorg zoeken. "Daarom zie je juist dat het harder nodig is", zegt ze vastbesloten. Trots

Ook verpleegkundige Miranda van Voorthuizen houdt van haar vak en de tijdsdruk neemt ze op de koop toe. "Als mensen naar mij toe komen en vragen of ik even tijd heb dan houdt het op, want ik heb nooit tijd. Ik zit in de zorg. Ik heb het mooiste beroep van de wereld. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt, zo weinig verdiend en er zoveel voor teruggekregen", vertelt Miranda trots.