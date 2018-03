Deel dit artikel:











Vmbo'ers in debat in Purmerend Foto: RTV Purmerend

PURMEREND - Honderden vmbo'ers uit het hele land doen aanstaande vrijdag 15 maart mee aan het elfde vmbo debattoernooi. Ze gaan met elkaar in debat in de aula van de Nelson Mandela aan de Flevostraat in Purmerend.

Van onze mediapartner RTV Purmerend. Ruim veertig teams gaan de strijd met elkaar aan. Uit Purmerend doen ongeveer twintig leerlingen mee van scholen Nelson Mandela, Antoni Gaudi en Gerrit Rietveld, allemaal onderdeel van de Purmerendse Scholengemeenschap PSG. Het toernooi begint om 12.45 uur en tegen 17.00 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. De leerlingen debatteren over stellingen als: 'moeten vliegtickets wereldwijd met extra belasting twee keer zo duur worden gemaakt?' en 'moeten vluchtelingen terug naar hun eigen land als de oorlog voorbij is?'. Directeur van het Nederlandse Debat Instituut Roderik van Grieken vertelt: "Door te debatteren worden leerlingen uitgedaagd: ze verdiepen zich in actuele onderwerpen, leren spreken voor een groep, luisteren naar een ander en natuurlijk argumenteren. Het zijn onmisbare 21e-eeuwse vaardigheden."