AMC: sterfgevallen onderzoek gemeld

AMSTERDAM - Ziekenhuis AMC in Amsterdam heeft naar eigen zeggen wel gemeld dat veertien patiënten zijn overleden tijdens een medisch onderzoek. Het is volgens het ziekenhuis doorgegeven aan een plaatselijke medisch-ethische toetsingscommissie en aan de landelijke commissie die zulke onderzoeken controleert, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek.

Het AD meldde dat een medische studie onder patiënten met galwegkanker in 2016 werd stopgezet, omdat veel meer deelnemers dan verwacht tijdens het onderzoek overleden. De onderzoekers behandelden 54 kankerpatiënten die in afwachting waren van een zware leveroperatie. Daarbij vergeleken ze twee bestaande methoden om overtollig gal af te voeren uit de lever.

Lees ook: Veertien patiënten overleden bij onderzoek AMC Amsterdam

In de ene groep stierven drie patiënten, in de andere groep elf. "Dat was een opvallend verschil, waar we geen verklaring voor hebben kunnen vinden. En omdat we het niet konden verklaren, hebben we het zekere voor het zekere genomen en is uit voorzorg besloten te stoppen", aldus een woordvoerder van het AMC.

Hartinfarct

Niet alle sterfgevallen hadden te maken met de behandeling en met de ziekte, benadrukt de woordvoerder. "Twee mensen stierven een paar maanden later aan een hartinfarct. Dat kan iedereen overal overkomen, maar je moet het wel registreren."

Een medische calamiteit moet worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat is niet gebeurd omdat er volgens het AMC geen sprake van calamiteiten was. "Daaronder valt alles wat je niet verwacht en wat te maken heeft met gebrekkige zorg. Hier ging het om mensen die al een ziekte hadden die dodelijk kan zijn."

Vraagtekens

De Patiëntenfederatie Nederland heeft vraagtekens: "Als er veertien deelnemers zijn overleden dan denken wij niet dat dit toeval is, dan is er sprake van een calamiteit." De federatie vindt het 'treurig en verbazingwekkend' dat het AMC de inspectie niet op de hoogte heeft gebracht.