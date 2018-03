Rita Hovink heeft eindelijk haar eigen straat in Beverwijk: "Dit is iets blijvends, heel mooi"

BEVERWIJK - 'Eindelijk' heeft Rita Hovink haar straat. Er was al een paar jaar sprake van dat er een straat zou worden vernoemd naar de in 1979 overleden Beverwijkse, maar steeds schoof dat moment op. Tot vanmiddag toen haar schoonzoon en kleinzoon, onder toeziend oog van Rita's dochter Milou, het straatnaambord met haar naam onthulden.

De straat ligt in het vroegere tuinbouwgebiedje Binnenduin. Zo heet ook het wijkje dat hier verrijst. De nieuwe bewoners bewoners waren er ook, om de start van de bouw te vieren; hun toekomst ligt op deze plaats. Die van Milou, de dochter van Rita die duidelijk ontroerd was door het eerbetoon, ligt in Hilversum. Daar woont ze alweer jaren.

Laat me alleen

In Beverwijk ligt haar verleden. Dat is nauw verbonden met dat van haar moeder, de zangeres die vooral naam maakte met Laat me alleen, het nummer dat nog steeds veel wordt gespeeld op begrafenissen en crematies. "Ik ben er trots op dat er nu een straat naar haar is vernoemd. Dit is iets blijvends. Heel mooi", zei Milou.

Lang ziekbed

Milou was zestien toen haar moeder, vermaard om het dramatische timbre, op 35-jarige leeftijd overleed aan kanker. Ze had toen al een lang ziekbed achter de rug. Milou: "Wat ik me vooral herinner in relatie tot haar, is het ziekenhuis. Ze was al vanaf haar 25ste ziek. Eigenlijk heb ik haar niet goed gekend, want ze was vaak optreden, of in het ziekenhuis."

Rita Hovink heette eigenlijk Rietje Vink. Omdat er in haar tijd een collega was (Conny Vink) die dezelfde achternaam droeg, zette ze in het begin van haar loopbaan de letters 'Ho' voor haar achternaam en veranderde Rietje in Rita. Onder die naam won ze met de Nederlandse afvaardiging (Willeke Alberti, Shirley Zwerus, Trea Dobs) het destijdse vermaarde Knokke-festival. Ook nam ze deel aan het nationale songfestival. Dat was geen succes. Met het nummer Toen kwam jij eindigde ze op de laatste plaats.

Andere bekende nummers van Hovink zijn 'Dolores' en Antonio.' Laat me alleen was echter haar grootste hit, het groeide na haar dood uit tot een klassieker.

Ab Geldermansstraat

Ook andere straten in het nieuwbouwwijkje zullen namen krijgen van bekende Beverwijkers. Zo zullen er binnenkort mensen wonen in de Ab Geldermansstraat - vernoemd naar de beroemde nog levende oud-wielrenner - en in de Marco Bakkerstraat, naar de 80-jarige operazanger.