Het NH Gooi Debat in drie opmerkelijke momenten

HILVERSUM - "We volgen de raad van de burger alleen bij een grote meerderheid, maar wat dat is, maakt mij niet uit." Een van de opvallendste uitspraken tijdens het NH Gooi Debat van gisteravond. Deze en andere opmerkelijke momenten lichten wij voor je uit.

Moet de uitslag van een referendum over de toekomst van Weesp worden gerespecteerd? Niet per se, aldus de Weesper Stadspartij (WSP). Op 21 maart mogen kiezers in Weesp niet alleen stemmen voor de gemeenteraad, ook mogen ze stemmen over de toekomst van hun gemeente.

Afgelopen oktober besloot een grote meerderheid van de raad voor een fusie met het grote Amsterdam, en niet met Gooise Meren. Dankzij een grote handtekeningenactie van bezorgde Weespers kunnen ze via een raadgevend referendum hun voorkeur uitspreken over de fusiepartner.

Vage getallen

Tijdens het NH Gooi debat sprak CDA Weesp-lijsttrekker Jan Renzenbrink zich uit om de uitslag van het referendum te respecteren. "Iedereen is er zo bij betrokken, dat als je het naast je neer zou leggen dan is het echt verachting voor de kiezer." Lars Boom van de WSP zegt de uitslag alleen te volgen bij een grote meerderheid, maar geeft geen duidelijkheid over wat dat dan moet betekenen. "Dat kan ik niet zeggen. 60 procent, weet ik veel, 70 procent? Dat maakt mij niet uit."

Gooistad

Er zijn ook ideeën over fusies die nog veel verder gaan: de meest vergaande is een fusie van alle gemeenten in het Gooi tot één groot 'Gooistad'. De meningen zijn flink verdeeld. Alette Zandbergen van de Lokale Partij gruwelt van het idee: "De ambitie om tien keer zo groot te worden, wat is het voordeel? Zullen we eerst aan de voorkant beginnen wat er nodig is?"

Bij D66 Laren speelt die ambitie juist wel. "We liggen ingeklemd tussen een aantal grote conglomeraten zoals Amsterdam en Utrecht, en we worden langzamerhand verpulverd", aldus Noud Bijvoet.

Clash

Inspraak van de burger is een mooi ideaal, maar gebeurt dat genoeg? Joost Boermans van D66 Wijdemeren vindt van niet. Hij clasht tijdens het debat met Jan Verbruggen van het CDA. Boermans noemt de plannen voor woningbouw in de Schapenweide in Nederhorst den Berg als een typisch voorbeeld. "De hele gemeenschap was ertegen, twee of drieduizend handtekeningen werden ingezameld. Dan betekent dat dus dat je daarnaar moet luisteren."

Verbruggen is het niet eens dat de burger niet wordt gehoord. "Het plan is nog niet eens in inspraak geweest, dus ik weet niet waar meneer Boermans het over heeft."