Schulte volgt Plasmeijer op bij handbaldames VZV

ALKMAAR - Na zes jaar stopt Betty Plasmeijer als trainster van de handbalsters van VZV. Rolf Schulte is haar opvolger. "Ik denk dat het goed is voor de dames dat ze een nieuw gezicht te zien krijgen. Je hebt zoveel met ze meegemaakt en dan is het op een gegeven moment tijd voor wat anders", aldus Plasmeijer.

Schulte is komend seizoen dus de nieuwe trainer. Voorheen was hij onder andere trainer van de dames van VOC Amsterdam. "Rolf is een prima vent en ik ben heel blij dat hij komt. Ik denk dat wij goed kunnen samenwerken" laat Plasmeijer weten. De trainster blijft nog wel betrokken bij de handbalclub uit 't Veld. Ze zal de jeugdopleiding onder haar hoede nemen.

Eerst moet de trainster nog aan de bak in de nacompetitie met VZV om handhaving in de eredivisie veilig te stellen. "Het was een geweldig seizoen met de Europacup in Gran Canaria. Ik weet 100% zeker dat wij in de eredivisie blijven", aldus Plasmeijer.