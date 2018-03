Referendumverzoek omstreden cultuurhuis Zaandam goedgekeurd door gemeente

ZAANDAM - De actiegroep Kultuurklutsers heeft genoeg handtekeningen opgehaald om een referendum af te dwingen over het nieuwe Cultuurcluster in Zaandam. Dat heeft het college B&W besloten na controle van de ingeleverde lijsten met handtekeningen.

In totaal werden er door de actiegroep onder leiding van Jan de Bruin 7.474 krabbeltjes overhandigd aan burgemeester Jan Hamming, waarvan er uiteindelijk 5.673 als geldig werden verklaard. Dit zijn officieel kiesgerechtigde mensen uit de gemeente Zaanstad.

Nu het college heeft besloten dat het referendumverzoek geldig is, is het aan de nieuwe gemeenteraad om te besluiten of het referendum er ook echt komt. Daarover wordt verder gesproken in het Zaanstad beraad op 3 april. Het besluit over het referendum wordt genomen op 5 april. Mocht er 'ja' worden gestemd, dan wordt er door de raad ook direct een datum gekozen voor het referendum.

"Natuurlijk ben ik niet tegen cultuur, maar wel tegen de inhoud", laat initiatiefnemer van de handtekeningenactie De Bruin weten aan NH Nieuws. "Er kunnen beter commerciële bedrijven in komen die het gebouw ook weer terugverdienen", voegt mede-KultuurKlutser Peter Goldstein toe.