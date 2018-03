Stakende leraren helpen in de zorg: "Beide beroepen zitten met dezelfde problemen"

CASTRICUM - CASTRICUM/HEILOO Basisschoolleraren uit Heiloo hebben hun stakingsdag nuttig besteed. Terwijl duizenden collega's in Amsterdam protesteerden, staken zij de handen uit de mouwen in een Castricums zorgcentrum.

"Beide beroepsgroepen zitten met een hoge werkdruk, te laag salaris en onvoldoende mensen die kiezen voor de beroepen", vertelt juf Frederike Bennink van OBS De Zuidwester in Heiloo. "Dus wij gaan helpende handen in de zorg bieden vandaag."

Frederike hoorde tijdens een vorige lerarenstaking van het idee om de stakingsdag juist in de zorg te besteden. Een paar telefoontjes naar zorginstellingen in de buurt leverden positieve reacties op. Samen met acht collega's kon ze aan de slag bij zorgcentra De Boogaert en De Santmark in Castricum.

Geen rekenen en taal dus vandaag, maar ouderen begeleiden met schilderen, wandelen en zingen. "Het is echt heel leuk", vindt Frederike. "De oudjes hier hebben ongelooflijk veel humor en zeggen ondeugende dingen waar ze zelf ook hard om kunnen lachen."

Aandacht

"De mensen hebben net als kinderen aandacht nodig en die is er te weinig. Ik merk nu op zo'n ochtend al hoe fijn het is dat ze extra aandacht krijgen." Ze ziet dan ook veel overeenkomsten. "Er is veel lol en je moet ze entertainen", lacht Frederike. Daar even later serieus aan toevoegend: "Maar er moet absoluut meer betaald worden. Én in het onderwijs én in de zorg."