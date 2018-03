Scout Idrissi helpt John van den Brom tegen FC Groningen

ALKMAAR - WIJDEWORMER Zelden krijgt John van den Brom de informatie over de aankomende tegenstander zo uit eerste hand. Tegen FC Groningen kan hij echter een beroep doen op Oussama Idrissi.

De trainer is in zijn nopjes met de 'spion' die deze winter de overstap maakte van FC Groningen naar Alkmaar. "Hij kent alle ins en outs. Het zijn vaak de kleine dingen die je van binnenuit weet. Hopelijk kunnen we daar van profiteren", blikt de trainer vooruit op het treffen van zondag.

Idrissi weet dat hij nodig zal zijn bij de analyse van de tegenstander. "Ik weet wel wat dingetjes. Iedereen heeft zo zijn gedragsvoorkeuren. Dat zal ik zeker aangeven. Alleen zij weten het ook van mij. Uiteindelijk blijft voetbal een onvoorspelbare sport."

Dat bleek afgelopen zondag toen AZ, dat zo goed in vorm was, verloor van een zwalkend Feyenoord. Van den Brom: "Ik verwacht een getergd AZ. Het wordt een pittige wedstrijd, maar dat past bij deze fase van de competitie. Er zijn een hoop verrassingen. Maar het grootste gevaar zijn wij zelf."