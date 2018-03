Younes: "Ik heb geen contract getekend bij Napoli"

AMSTERDAM - In de winterstop leek het erop dat Amin Younes zou overstappen naar Napoli. De Ajacied ging zelfs op de foto met Napoli-fans. Op het laatste moment ging de overstap vanwege privé-omstandigheden niet door. Younes laat nu weten dat hij helemaal niets heeft getekend in Italië.

"Ik heb geen enkel voorcontract of overeenkomst met Napoli gesloten", vertelt Younes tegen het Duitse Sport1. Napoli laat tegenover de Italiaanse krant Gazetta dello Sport weten dat er wel degelijk een overeenkomst is en dat Younes per 1 juli 2018 in Italiaanse dienst is.

Younes werd maandag voorlopig teruggezet door Ajax-trainer Erik ten Hag naar Jong Ajax, omdat hij zondag weigerde in te vallen in het duel tegen SC Heerenveen.