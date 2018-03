VIDEO: Man gooit stoeptegel tegen ruit koosjer Amsterdams restaurant Hacarmel

AMSTERDAM - (AT5) Hacarmel, het koosjere restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, is begin deze maand voor de derde keer in korte tijd belaagd. Dit keer probeerde een man een stoeptegel door de ruit te gooien. De politie heeft nu beelden vrijgegeven van dit jongste incident.

De camerabeelden zijn vlak voor 14.00 uur gemaakt in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 maart. Uit de richting van de rotonde bij het Haarlemmermeerstation komt een man rustig aanlopen. Dan gooit hij hard een stoeptegel tegen het raam van Hacarmel. Meteen daarna rent hij halsoverkop weer weg in de richting waar hij vandaan kwam.

De volgende ochtend treft de eigenaar van het restaurant een enorme ster aan in zijn ruit. Het is al het derde incident in korte tijd. Op 7 december werd Hacarmel belaagd door een Syriër met een Palestijnse vlag. De beelden van dit incident gingen de hele wereld over. De dader is sindsdien weer op vrije voeten, maar kreeg wel een gebiedsverbod om hem uit de buurt van het restaurant te houden. In januari werd hetzelfde restaurant besmeurd met mayonaise en eieren.

Onherkenbare schim

"Wat ik als ondernemer graag zou willen is dat er harder wordt opgetreden", zei eigenaar Daniël Baron na de laatste vernieling. "En ik wil ook graag weten of de meneer in kwestie die de vorige keer de ramen heeft vernield, dat die ook toevallig dezelfde meneer is geweest. Want die heeft natuurlijk een straatverbod. Dat willen we ook graag uitsluiten. En om dat zeker te weten zijn camerabeelden heel doorslaggevend."

Op de beelden die vandaag openbaar gemaakt zijn is de dader een onherkenbare schim. Inmiddels heeft Hacarmel alsnog de extra camerabewaking gekregen, maar pas na deze laatste vernieling.