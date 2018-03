Megabedrag voor 17de-eeuwse tekening uit kringloopwinkel Naarden

NAARDEN - Ze wisten wel dat ze iets bijzonders in huis hadden, maar dat het zoveel zou opbrengen, hadden ze niet gedacht. Op de jaarlijkse veiling van de Kringloper in Naarden heeft een 17de-eeuwse tekening 10.500 euro opgebracht. Bijna een derde van de totale opbrengst.

Rob Mulders is al jaren de veilingmeester van de Kringloper. Met zijn achtergrond bij het veilinghuis Sotheby's weet hij wat de waarde is van de kunstwerken die bij de kringloop worden binnengebracht. "Het meeste werk is hooguit een paar tientjes waard of nog minder", vertelt hij. "Maar deze tekening zat in een bijzondere lijst en op de achterkant stond dat hij in 1919 voor 250 gulden was gekocht. Een enorm bedrag in die tijd."

De tekening is een schets van een boom en is van de hand van Claes van Beresteijn. "Dat zal veel mensen nu niets zeggen. Maar werk van hem hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam", vertelt Rob.

Het werk is door een handelaar gekocht, waarschijnlijk in opdracht. Vorig jaar was de Naardense kringloop ook al volop in het nieuws toen er bij hun een Mondriaan onder de hamer ging. Later bleek dat niet juist.