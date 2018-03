Deel dit artikel:











Terugkijken: het NH Gooi Debat in Hilversum Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Volgende week gaan de stembussen open en mogen we bepalen wie ons de komende vier jaar vertegenwoordig in de gemeenteraad. In Hilversum kwamen gisteren lijsttrekkers en kandidaten uit heel het Gooi bij elkaar in het NH Gooi Debat.

Drie zaken komen in het debat aan de orde: de fusies in het Gooi, de woningmarkt en de inspraak van burgers in politieke besluiten. Kijk om 17.10 uur, 20.10 uur of 22.10 uur naar het NH Gooi Debat via tv of kijk het geheel hierboven.