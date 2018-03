'T ZAND - Een automobiliste is op de N9 ter hoogte van de afslag 't Zand door onbekende oorzaak van de weg geraakt. Zij belandde hierdoor met haar auto in de bosjes langs de weg.

Volgens getuigen is de vrouw niet gewond geraakt. Haar auto zou total loss zijn.

Een rijstrook van de N9 was tijdelijk afgesloten, hierdoor moest het verkeer in de richting van Julianadorp over de uitvoegstrook.