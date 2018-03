Deel dit artikel:











Dit zijn de winnaars van de Postcode Loterij in Zaandam Foto: NH Nieuws / Sophie Markvoort Foto: NH Nieuws / Sophie Markvoort

ZAANDAM - Vreugde bij de bewoners van vijftien huizen in de Eemmeer in Zaandam. Zij zijn de gelukkige winnaars van de prijzenpot die de Nationale Postcode Loterij zojuist uitdeelde in Het Kalf.

In totaal zijn de loterijwinnaars samen goed voor 1 miljoen euro aan prijzengeld. De winnaars hebben zich verzameld op een pleintje in de buurt. Lees ook: Prijzenpot van 1.000.000 euro valt vandaag in Zaandam Ze krijgen rond deze tijd bezoek van Gaston, die de gelukkigen een cheque met het gewonnen bedrag mag overhandigen.