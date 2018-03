Deel dit artikel:











VIDEO: Politie maakt jacht op gewapende overvaller Poolse supermarkt

HEERHUGOWAARD - De politie is op zoek naar een man die op 27 december vorig jaar een Poolse supermarkt aan de Middenweg in Heerhugowaard probeerde te overvallen. De dader probeerde met een mes in zijn handen de kassa van de winkel buit te maken.

Op de camerabeelden die vanavond werden vertoond bij Bureau NH zie je de in het zwart geklede man met een capuchon op de supermarkt binnendringen. Hij wil dat een vrouw die aanwezig is in het pand de kassa opent. Wanneer ze aangeeft dat er niks in de kassa te vinden is, doet de dader zelf een poging hem te openen. Omdat dit niet lukt, vlucht de dader zonder buit weer de winkel uit. Op de beelden is te zien dat de vrouw achter de kassa nog een poging doet de overvaller te stoppen, maar dit mislukt. De politie is op zoek naar de man. Mensen die iets weten of iets hebben gezien kunnen contact opnemen met het nummer 0900-8844.