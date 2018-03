VOC-werf Amsterdam wordt wijk

AMSTERDAM - Op de plek waar vroeger schepen van de Vereenigde Oostindische Compagnie werden gebouwd, komen over een paar jaar mensen te wonen. Het Rijk heeft een oude werf op het eiland Oostenburg in hartje Amsterdam, die nu braak ligt, verkocht aan twee vastgoedontwikkelaars.

Die betalen 64 miljoen euro. Op de lap grond komen enkele honderden appartementen.

Oostenburg was tussen 1665 en 1795 in gebruik als werf voor de VOC. Het was toen het grootste industrieterrein ter wereld. Ongeveer de helft van de Nederlandse vloot kwam van Oostenburg. De Russische tsaar Peter de Grote werkte enkele maanden lang op de Amsterdamse werf en leerde er schepen bouwen.

Op basis van die ervaringen hervormde hij het Russische leger. Ook de Nederlandse woorden die Peter de Grote er leerde, nam hij mee terug naar Rusland, zoals sjljoez (sluis), kajoeta (kajuit), flagsjtok (vlaggenmast), sjkiper (schipper, kapitein) en brjoeki (broek).