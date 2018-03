Deel dit artikel:











Landgoed Zonnestraal is verkocht

HILVERSUM - Het Hilversumse landgoed Zonnestraal heeft een nieuwe eigenaar. De tocht naar de nieuwe eigenaar duurde even, maar sinds kort is het voormalige sanatorium in bezit van Zonnestraal Hilversum B.V./Óbidos.

De huurders op het landgoed zijn geïnformeerd over de eigenaarsoverdracht en voor hen verandert er weining. Wethouder Willem van der Spek van Hilversum vindt de overdracht van het landgoed 'een geweldig moment'. "De nieuwe eigenaar zal erg zorgvuldig met het monument om moeten gaan", voegt van der Spek hieraan toe. Lees ook: Geld voor opknapbeurt Landgoed Zonnestraal Een van de eerste taken van de nieuwe eigenaar is het restaureren van het Dresselhuyspaviljoen. Uiteindelijk komt er een bestemmingplan en een toekomstvisie van Zonnestraal Hilversum B.V./Óbidos. "Als iets buiten de kaders valt komen ze gemeente tegen, om dan samen een oplossing te vinden hoe het dan wel kan", aldus van der Spek.