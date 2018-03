Deel dit artikel:











FIT! #4 | Maureen gaat los op de lange latten Foto: NH Nieuws

VELSEN-ZUID - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfitt tot paardentherapie. In FIT! #4 gaat Maureen op 'wintersport in Noord-Holland', zoals ze het zelf noemt. Ook wel: een middagje skiën in Snowplanet.

"Ik wist niet dat het mogelijk was", vertelt Maureen, "maar in Velsen-Zuid zit een groot overdekt skicomplex waar je naar hartelust een middagje los kunt gaan op de lange latten." Voor iedereen

"Bij Snowplanet kan iedereen terecht om een paar uurtjes lekker te skiën, een verjaardagspartijtje te vieren of les te nemen ter voorbereiding van een geplande wintersportvakantie", legt de vlogster uit. Ongelukken voorkomen

"Alvast 'trainen' en je lichaam laten voorbereiden aan het bewegen of ski's kan je een hoop ellende besparen", geeft Maureen als tip mee. "Probeer fit te zijn als je eenmaal op die berg staat. Neem een proeflesje alvast in Nederland en zorg dat je 'allround' fit bent." Wil je zien hoe Maureen het er vanaf bracht? Bekijk het hieronder: