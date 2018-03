Zorgmedewerker Siebe vlogt voor nieuw personeel: "Het is het mooiste werk wat er is"

NES AAN DE AMSTEL - Vloggen over je werk om nieuwe medewerkers te trekken. Dat is de gedachte van gehandicaptenbegeleider Siebe van den Bogaard bij zorginstelling Ons Tweede Thuis. In filmpjes neemt hij mensen mee met zijn werk in de zorg.

"Er hangt een stoffig imago aan de zorg. Ik dacht: 'door het te filmen, kunnen we het doorbreken'", vertelt Siebe enthousiast. Een jaar geleden begon hij met vlogs om te laten zien hoe leuk en mooi zijn werk kan zijn.

Ruim 100.000 medewerkers worden er momenteel in de zorg gezocht. "Wij vullen het tekort op met zzp'ers, maar we hebben heel veel vacatures die we niet snel opgevuld krijgen. We zijn hard op zoek naar vrolijke, actieve en stoere begeleiders."

Ander beeld

In de vlogs laat Siebe een dag zien op de woning Sluis-Zicht, waar hij werkt. We zien hem met een client fietsen, koken, gitaar spelen en vooral plezier hebben. "Mijn vrienden denken dat ik in een wit gewaad allemaal steriele dingen doe. Ook denken ze dat het altijd hetzelfde is, én dat ik met oude vrouwen werk. Het tegendeel is waar: ik heb een super jong team."



Zelf werkt Siebe nu drie jaar in de zorg. "Ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden, ik vond het zelfs altijd een beetje eng", vertelt hij. Dat is nu wel anders, hij zou zelfs nooit meer anders willen. "Nee, je wordt er niet rijk van, maar rijkdom valt niet in geld uit te drukken. Ik bezorg dagelijks mensen een te gekke dag, waar vind je dat nou?"

Succes

Op de filmpjes van Siebe wordt goed gereageerd. "Binnen een week hadden we 10.000 views. We hebben er nu zelfs een nieuwe medewerker bij. Het werkt blijkbaar!"