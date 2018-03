Deel dit artikel:











Tien straten in Den Helder getroffen door stroomstoring

DEN HELDER - Meerdere huishoudens in Den Helder kampen momenteel met een stroomstoring. Het gaat om het gebied met postcode 1781. De stroom is volgens een woordvoerder van Liander weggevallen in de Kerkstraat, met als gevolg dat dat gebied zonder stroom zit.

De storing zou naar verwachting om 16.15 uur verholpen moeten zijn. Tien straten zitten volgens netbeheerder Liander zonder stroom. Het Marinemuseum bevindt zich ook in het getroffen gebied. Leander kan niet bevestigen dat het museum ook zonder stroom zit.