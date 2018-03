Deel dit artikel:











VIDEO: Busje in lichterlaaie in Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Een busje is vanmiddag op de Prins Hendrikkade in Amsterdam in vlammen opgegaan. Dat kwam door de bijzondere lading die de bestuurder vervoerde.

Met het busje werden namelijk maaltijden bezorgd. Om deze warm te houden, stonden ze op verwarmingsplaten die weer verhit werden met 'gelbranders'. De bestuurder reed dus rond met open vuur in zijn voertuig. Toen hij op de Prins Hendrikkade moest remmen, begonnen de maaltijden en gelbranders te schuiven. Daardoor ontstond de brand in het busje. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Bestuurder

Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de bestuurder, die rook had ingeademd. Of hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. Hoewel het misschien niet heel verstandig klinkt om met vuur rond te rijden, gaf de bestuurder aan dat hij dit al jaren zo doet.